Durante una visita ufficiale a Praga, il Presidente Mattarella ha incontrato il presidente del Senato ceco. Nel corso dell'incontro, sono stati discussi i ruoli delle assemblee legislative come elementi fondamentali per il funzionamento della democrazia. La visita si inserisce in un contesto di dialogo tra i due paesi, con particolare attenzione alle relazioni parlamentari e al ruolo delle istituzioni nel promuovere la stabilità e la pace.

Durante la visita istituzionale a Praga, il Presidente Mattarella ha incontrato Vystrcil presso il Senato ceco, sottolineando il ruolo centrale delle assemblee legislative come pilastri della democrazia. Nel corso del confronto, è emersa l’importanza dei parlamenti nel mediare le diverse istanze sociali e nel rispondere alle richieste di pace e libertà che arrivano dai cittadini in questo periodo storico, puntando sulla cooperazione tra le nazioni attraverso l’appartenenza all’Unione Europea e l’Alleanza atlantica. La centralità del dialogo parlamentare tra Europa e Alleanza. Il vertice avvenuto nel cuore della Ceca ha messo al centro la funzione dei parlamenti come spazi essenziali per il confronto costruttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella a Praga: i Parlamenti sono il baluardo per la pace

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