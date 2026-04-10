Mattarella a Praga | dialogo cruciale con Okamura per l’Europa

Il presidente della Repubblica si trova a Praga per incontrare il presidente della Camera dei deputati ceca. L’incontro tra i due leader si è svolto in un contesto ufficiale e ha coinvolto discussioni sui rapporti tra Italia e Repubblica Ceca. La visita fa parte di un tour nel paese e si concentra sui temi legati all’Unione Europea e alla cooperazione tra i due stati.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella si è recato a Praga per un incontro ufficiale con Tomio Okamura, vertice della Camera dei deputati della Ceca. Il colloquio, avvenuto questo 10 aprile 2026, mette al centro del tavolo le relazioni istituzionali tra i due Paesi. Diplomazia europea e nuovi equilibri parlamentari. L’incontro tra il Presidente della e il rappresentante della Camera ceca non è un semplice atto di protocollo, ma un momento che tocca la gestione delle relazioni bilaterali in un contesto europeo complesso. La presenza di Okamura nei dialoghi con il Quirinale segnala una necessità di confronto diretto tra le istituzioni italiane e i vertici legislativi di Praga. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella a Praga: dialogo cruciale con Okamura per l’Europa Leggi anche: Mattarella inaugura Casa Italia: "Diffondiamo con i Giochi dialogo e concordia" Mattarella a Praga: missione diplomatica dopo 14 anni di vuotoSergio Mattarella volerà domani a Praga per una missione ufficiale di due giorni, con l’obiettivo di consolidare i legami tra Italia e Ceca in un... Temi più discussi: Sergio Mattarella a Praga per visita ufficiale: Ciò che avviene qui è importante per noi; Mattarella a Praga 9-10 aprile per consolidare partnership Italia-Repubblica Ceca - Geagency; Mattarella in visita ufficiale a Praga, dalla Nato al Libano: le parole del capo dello Stato; Repubblica Ceca-Italia: la visita di Mattarella a Praga consolida l’asse con Pavel e il dialogo bilaterale. Mattarella a Praga, Nato, Libano e l'urgenza di una difesa comune europeaMattarella evidenzia a Praga il valore strategico dell'alleanza tra USA e UE, denuncia i bombardamenti che colpiscono il Libano e invita l'Europa a unirsi nella difesa e nell'allargamento ... notizie.it Mattarella da Praga: Alleanza atlantica interesse comune. Libano sotto bombardamenti devastantiPraga - L’asse tra Europa e Stati Uniti resta un pilastro imprescindibile nello scenario internazionale, mentre il Medio Oriente scivola in una nuova fase di ... pupia.tv Breve passeggiata per il presidente Sergio Mattarella stamattina a Praga dove si trova in visita ufficiale. Il Capo dello Stato è arrivato nei pressi del ponte Carlo sotto una leggera nevicata, salutato dai tanti turisti italiani. In particolare, il Presidente si è ferma - facebook.com facebook Praga, i Presidenti Mattarella e Pavel hanno visitato la biblioteca del Monastero di Strahov e hanno assistito all’evento musicale Armonia Europea x.com