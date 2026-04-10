Matera e il caso Gibson | il rischio di perdere il fascino del cinema

A Matera si discute sulla decisione dell’attore e regista di spostare le riprese di un suo film da questa città. La scelta, annunciata di recente, ha suscitato domande sulla possibilità di preservare l’immagine e il fascino che hanno portato Matera a essere riconosciuta a livello globale come location cinematografica. La situazione ha attirato l’attenzione di molte persone interessate agli sviluppi della produzione e all’impatto sul patrimonio culturale locale.

La decisione di Mel Gibson di spostare le riprese del film The Resurrection of the Christ lontano da Matera solleva interrogativi profondi sulla gestione della reputazione di una città che ha vissuto un’ascesa internazionale senza precedenti. Il regista statunitense, che nel 2004 scelse i Sassi per girare The Passion, ha scelto altre location, lasciando che parte delle produzioni si sposti verso Pisticci e Craco. L’ombra del passato cinematografico e il rischio della ridondanza. Il legame tra il cinema e la città lucana non è una novità recente, ma un elemento che ha plasmato l’immagine del territorio negli ultimi due decenni. Quando Mel Gibson portò sul set la sua visione nel 2004, Matera divenne un simbolo globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera e il caso Gibson: il rischio di perdere il fascino del cinema Lo sgarbo di Mel Gibson a Matera: il regista si sposta in Puglia per il nuovo filmMel Gibson ha portato – ancora una volta – il grande cinema di Hollywood in Italia. Salta Matera: cambiano i piani per il nuovo film di Mel GibsonABBONATI A DAYITALIANEWS Riprese annullate nella città dei Sassi Cambio di programma per il nuovo progetto cinematografico di Mel Gibson. Temi più discussi: Trasporto pubblico a Matera, vertice sui dubbi dell’appalto dopo l’esclusione della Miccolis, classificata prima nella gara; Tre generazioni incastonate tra i Sassi di Matera; Matera e Potenza: trasporti, chi pagherà eventuali maggiori costi futuri?; Da Matera a Milano: salvate il procuratore Imma. Trasporto pubblico a Matera, vertice sui dubbi dell’appalto dopo l’esclusione della Miccolis, classificata prima nella garaLa questione del trasporto pubblico locale della città di Matera e della gara per l’affidamento del servizio resta un nodo intricato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Matera, trasporto pubblico a rischio dal 2 luglio: Fast-Confsal chiede chiarimenti alla RegioneTrasporto pubblico a Matera, resta il nodo del passaggio del servizio previsto il 2 luglio 2026, giorno della Bruna. Fast-Confsal chiede chiarimenti alla Regione sulla gara e sui possibili effetti per ... trmtv.it Cronache Social. . ANCHE MATERA CELEBRA LA POLIZIA Il Corpo ha festeggiato il 174esimo anniversario: un anno di sicurezza e servizio - facebook.com facebook