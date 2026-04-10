Mastella | Dialettica consiliare dura ma se leale la accettiamo

Il sindaco ha dichiarato che, nonostante la dialettica nel consiglio comunale possa essere intensa e articolata sui temi e sui contenuti, viene comunque considerata un elemento essenziale per la democrazia locale. Ha aggiunto che, pur mantenendo un tono acceso, la discussione può essere accettata se si basa sulla lealtà tra le parti. Le sue parole sono arrivate durante l’ultima seduta del consiglio, in risposta a recenti tensioni tra i gruppi politici.

“Quand’anche dura sui temi e sui contenuti, la dialettica consiliare è un fattore democratico fondamentale e importante. I chiarimenti della consigliera De Stasio, che accogliamo, indicano questa direzione: cioè diversità di vedute ma rispetto politico tra avversari e un fair play quantomai necessario. In questo caso specifico e sulla consigliera in questione devo registrare un comportamento, senza sconti e dall’opposizione, ma sempre corretto e rispettoso “, lo scrive in nota il sindaco Mastella. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Dialettica consiliare dura, ma se leale la accettiamo” F1, Lewis Hamilton torna sul podio in Cina: “Ringrazio tutti gli uomini a Maranello, con Leclerc battaglia dura ma leale”Si conclude con la fantastica vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Leggi anche: Bodo Inter conferenza Knutsen: “Inter forte, sarà dura. Spero in partita leale” Mastella annuncia: Con Renzi c'è l'idea di fare la Margherita 2.0, a breve la presentazioneCon Renzi c'è l'idea di fare la Margherita 2.0 e il progetto politico lo presenteremo a breve in una conferenza stampa. Ad annunciare la nuova alleanza è Clemente Mastella. L’intenzione, spiega, il ... repubblica.it Regione Campania, a Pellegrino Mastella la vicepresidenza di una Commissionell presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha insediato le Commissioni consiliari presso il Consiglio regionale della Campania. Il Consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa ... ilmattino.it