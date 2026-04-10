Massimo Stano al debutto nella maratona di marcia | esame iridato al rientro dall’infortunio

Massimo Stano farà il suo debutto nella maratona di marcia ai Mondiali a squadre di Brasile 2026, in programma domenica 12 aprile a Brasilia. La sua partecipazione è stata annunciata dopo un infortunio che aveva tenuto lontano dalle competizioni. In assenza di Antonella Palmisano, considerata una delle atlete più attese, Stano rappresenterà l’Italia in questa prova di resistenza sulle strade brasiliane.

In assenza di Antonella Palmisano sarà sicuramente Massimo Stano la punta di diamante della spedizione italiana in Brasile per i Mondiali a squadre di marcia 2026, che si terranno nella giornata di domenica 12 aprile sulle strade di Brasilia. Si annuncia un banco di prova molto importante per il 34enne pugliese, al debutto assoluto sulla nuova distanza della maratona e al rientro in gara dopo un lungo stop. Il Campione Olimpico 2021 della 20 km aveva dovuto infatti rinunciare ai Mondiali di Tokyo dello scorso settembre per una lesione al bicipite femorale sinistro che ha interrotto anzitempo una stagione cominciata con il record del mondo nella 35 km (2h20:43 agli Europei a squadre di Podebrady). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Massimo Stano al debutto nella maratona di marcia: esame iridato al rientro dall’infortunio Massimo Stano battagliero per i Mondiali di marcia: “Torno dopo 10 mesi, curioso della maratona”Massimo Stano sarà tra i grandi protagonisti dei Mondiali a squadre di marcia, che si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia. Massimo Stano sfida la maratona: il ritorno del campione olimpicoL’azzurro Massimo Stano si prepara a debuttare nella nuova disciplina della maratona di 42,195 km durante i Mondiali a squadre di marcia previsti per... Temi più discussi: Marcia: azzurri in Brasile nel giorno di Pasqua; Mondiali a squadre di marcia: Stano, Fortunato e i giovani da seguire; Marcia - www.fidal.it; Massimo Stano torna in gara dopo 10 mesi: debutto nella maratona di marcia. Massimo Stano torna in gara dopo 10 mesi: debutto nella maratona di marciaMassimo Stano torna in gara dopo dieci mesi e debutta nella maratona di marcia ai Mondiali a squadre di Brasilia ... it.blastingnews.com Stano si prepara alla nuova maratona di marcia: 'Curioso di scoprirla'Massimo Stano al debutto nella maratona di marcia: 'Curioso di scoprire la gara', la nuova distanza World Athletics ... it.blastingnews.com Massimo Stano si lancia verso i Mondiali di marcia, le sensazioni della vigilia - facebook.com facebook Massimo Stano battagliero per i Mondiali di marcia: “Torno dopo 10 mesi, curioso della maratona” - x.com