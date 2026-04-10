Massimo Rivola ha annunciato il suo sostegno a Francesco Bagnaia nel percorso di trasferimento verso Aprilia previsto per il 2027, dopo la sua uscita dal team Ducati. La decisione di Bagnaia di cambiare squadra è stata comunicata ufficialmente, e Rivola ha confermato di essere al suo fianco in questa fase di transizione. La questione riguarda il passaggio del pilota e i relativi accordi contrattuali, senza ulteriori dettagli ufficiali pubblicati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Massimo Rivola, il CEO di Aprilia, ha espresso il suo sostegno a Francesco Bagnaia in occasione del previsto passaggio del pilota da Ducati ad Aprilia nel 2027. La decisione di Bagnaia di lasciare il team attuale segna un’importante svolta nella sua carriera, che ha visto il pilota conquistare i titoli di campione nel 2022 e 2023. Dopo la recente aggiunta di Marc Marquez in Ducati, Bagnaia ha faticato a mantenere la sua posizione competitiva, complicata ulteriormente dall’arrivo di Pedro Acosta. Rivola ha sottolineato che, nonostante le recenti difficoltà di Bagnaia, un cambiamento di ambiente potrebbe rivelarsi vantaggioso per lui. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Massimo Rivola sostiene Aprilia nel rilancio di Francesco Bagnaia dopo l’uscita da Ducati.

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