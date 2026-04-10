Massimo Mauro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha commentato alcune questioni legate alla Juventus. Ha affermato che Spalletti rappresenta la prima certezza per la squadra e si è espresso sulla necessità di rinnovare il contratto dell’allenatore. Inoltre, ha indicato alcuni giocatori sui quali puntare per la prossima stagione, senza entrare in dettagli specifici.

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© Calcionews24.com - Massimo Mauro allo scoperto: «Spalletti è la prima certezza della Juventus, meno male che lo rinnovano! Punterei su questi giocatori per la prossima stagione»

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