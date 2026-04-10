Massimiliano Varrese a Forlì per uno stage dedicato alla crescita artistica e personale dei performer

Il 19 aprile, presso Explodance a Forlì, si svolgerà uno stage condotto da Massimiliano Varrese. L'evento si terrà in via Carlo Grigioni 3 e sarà dedicato a performer interessati a migliorare le proprie capacità artistiche e a sviluppare la propria crescita personale. La giornata prevede sessioni pratiche e teoriche, rivolte a chi desidera approfondire le proprie competenze in ambito performativo.

Il 19 aprile, presso Explodance, in via Carlo Grigioni 3 a Forlì, si terrà lo Stage con Massimiliano Varrese, un’esperienza intensa e formativa rivolta a tutti coloro che desiderano crescere dal punto di vista artistico e personale. Lo stage nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Caso Signorini: le rivelazioni di Massimiliano VarreseMassimiliano Varrese si è sbilanciato su Alfonso Signorini e sul GF VIP rispondendo alle domande dei follower sui social. “E ora…”. Alfonso Signorini, il commento di Massimiliano Varrese che ‘profuma di vendetta’Massimiliano Varrese torna a far sentire la sua voce e lo fa in un momento particolarmente delicato per il Grande Fratello e per il suo storico...