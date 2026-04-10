Durante il Consiglio comunale di Massa dedicato all'anniversario della Liberazione, il vicesindaco della Lega ha lasciato l'aula mentre era in corso un'orazione sulla Resistenza, togliendosi la fascia tricolore. L'episodio ha suscitato reazioni e ha scatenato un dibattito all’interno della seduta pubblica. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata immediatamente riguardo alle ragioni del gesto.

Massa, 10 aprile 2026 – E’ polemica a Massa: durante il Consiglio comunale solenne per l'anniversario della Liberazione il vicesindaco Andrea Cella ha lasciato l'aula, sfilandosi la fascia tricolore. Accade durante un passo dell'intervento del costituzionalista Luca Baccelli, oratore ufficiale. Nel suo intervento Baccelli stava sviluppando un'analisi sul legame tra i principi della Resistenza e alcune dinamiche della geopolitica contemporanea, arrivando fino al Governo Meloni. Un passaggio che ha portato Cella ad abbandonare l'aula. Con lui usciti anche alcuni rappresentanti della Lega. "Ho dovuto togliermi la fascia ed abbandonare la sala... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massa, il vicesindaco della Lega abbandona il consiglio durante orazione sulla Resistenza: scoppia il caso

Salvini prepara la sua legge sulla remigrazione. Oggi il Consiglio federale della LegaDopo l'iniziativa di CasaPound e soci, Rossano Sasso sta lavorando alla proposta del Carroccio: "Ci siamo quasi".

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Temi più discussi: Massa, il vicesindaco della Lega abbandona il consiglio durante orazione sulla Resistenza: scoppia il caso; Consiglio solenne a Massa: il vicesindaco toglie la fascia e lascia l'Aula. Polemica sul discorso di Baccelli; Al consiglio solenne il costituzionalista attacca il decreto sicurezza. E il vicesindaco lascia l’aula; Al consiglio solenne il costituzionalista attacca il decreto sicurezza. E il vicesindaco lascia l'aula.

Al consiglio solenne il costituzionalista attacca il decreto sicurezza. E il vicesindaco lascia l’aulaNel corso della seduta per gli 81 anni della Liberazione, Luca Baccelli ha spaziato dalla Resistenza all'attualità. Dura la reazione del vicesindaco Andrea Cella e dei consiglieri della Lega, che hann ... noitv.it

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Quando sei a Forno – piccolo centro, frazione di Massa - alle pendici maestose e austere delle Alpi Apuane, guardando in su verso il cielo, il cuore si riempie di commozione. In quei luoghi, il 10 aprile del 1945, partì una delle scintille che portarono della Liber - facebook.com facebook

* Treno 19346 (PISA C.LE -LA SPEZIA C.LE) cancellato da MASSA a SARZANA, viaggiatori con treno 18367/18368 * Treno 19363 (LA SPEZIA C.LE - PISA C.LE) cancellato da LA SPEZIA C.LE a MASSA , viaggiatori con corsa BUS FI467 + 18399 Informazion x.com