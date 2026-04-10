Masone ricorda i 13 martiri fucilati dalle SS alla vigilia di Pasqua del 1944

Il 8 aprile 1944, la sera prima di Pasqua, tredici prigionieri furono condotti fuori dall’abitato di Masone e fucilati da un plotone di esecuzione tedesco, comandato da un sergente della Wermacht. I detenuti erano tenuti nelle carceri di villa Bagnara, che allora ospitava il comando tedesco locale. L’evento è ricordato come un momento tragico della storia locale, segnato dalla morte di questi patrioti.

Era l’8 aprile del 1944, la vigila di Pasqua, quando tredici patrioti tenuti prigionieri a Villa Bagnara, allora sede del locale comando tedesco, vennero condotti appena fuori dall’abitato di Masone e fucilati per ordine delle SS da un plotone di esecuzione comandato da un sergente della Wermacht. 🔗 Leggi su Genovatoday.it 25 marzo 1944: Pisa commemora i tre fucilati dai nazifascistiMercoledì mattina la cerimonia al campo sportivo Abetone, dove nel 1944 furono uccisi Alberto Dani e Remo Bertoncini. Fucilati al campo volo di Arcore. Martiri Vimercatesi, due cerimonieDoppia cerimonia per i Martiri Vimercatesi, omaggio nella loro città, e anche ad Arcore, dove furono fucilati per rappresaglia dai nazifascisti.