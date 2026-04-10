Maserati la produzione riparte A Modena 205 vetture nel primo trimestre ma numeri ancora piccoli

Lo stabilimento di Maserati a Modena ha ripreso la produzione nel primo trimestre del 2026, con 205 vetture realizzate. Nonostante il numero sia ancora limitato, si registra un aumento importante rispetto ai periodi precedenti. La ripresa delle attività produttive rappresenta un segnale positivo per lo stabilimento e per il settore automobilistico locale. I dati indicano un progresso rispetto alle fasi di inattività o riduzione delle produzioni recenti.

Lo stabilimento modenese di Maserati chiude il primo trimestre del 2026 con un incremento percentuale estremamente significativo, che riaccende i motori e le speranze per lo storico sito produttivo cittadino. Secondo i dati analitici diffusi dal sindacato Fim-Cisl, tra i mesi di gennaio e marzo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Maserati, la produzione riparte. A Modena 250 vetture nel primo trimestre, ma numeri ancora "piccoli"Lo stabilimento modenese di Maerati chiude il primo trimestre del 2026 con un incremento percentuale estremamente significativo, che riaccende i... Argomenti più discussi: Maserati, la produzione riparte. A Modena 205 vetture nel primo trimestre, ma numeri ancora piccoli; Stellantis, la Fiat 500 Ibrida rilancia Mirafiori: +42% (e John Elkann incontra Giorgetti); Stellantis, Mirafiori (+42,4%) ha iniziato il 2026 con la spinta della 500 ibrida. E con la Jeep di Melfi risolleva la produzione italiana. Jeremy Clarkson ha definito la Maserati Grecale Trofeo una vera sorpresa: un SUV capace di offrire un comfort paragonabile a quello di una Rolls-Royce, ma con l’anima sportiva di un V6 biturbo da 530 CV. Il tutto accompagnato da interni raffinati e un posizi - facebook.com facebook