Martinez evita un gol già fatto Konsa bravo Watkins non perdona

Durante la partita, il portiere ha evitato un gol già segnato nel primo tempo, intervenendo su un tiro di Miranda. Nella ripresa, ha poi parato un colpo ravvicinato di Rowe. Il difensore Konsa si è dimostrato attento in diverse occasioni, mentre Watkins ha segnato il gol decisivo, portando la squadra alla vittoria. Il portiere ha ricevuto un voto di sette per le sue parate decisive.

Martinez 7 Si salva nel primo tempo su Miranda e nella ripresa toglie dall’incrocio il destro di Rowe. In costruzione non sbaglia mai. Cash 4,5 Rowe lo fa impazzire, vince i contrasti e lo salta sempre creando i pericoli che portano ai legni di Ferguson e Bernardeschi, al gol annullato a Castro e segnando poi l’1-2. Konsa 7 E’ lui a mettere in fuorigioco Castro sul gol annullato ai rossoblù, prima della deviazione fatale. Perde la palla sul pressing di Castro che porta alla traversa di Ferguson, ma spacca la partita con il colpo di testa dello 0-1 anticipando Lucumi sull’uscita errata di Ravaglia. Torres 6 Soffre ma tiene, graziato dalla traversa di Ferguson. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Martinez evita un gol già fatto. Konsa bravo, Watkins non perdona Il Bologna sbaglia troppo, l’Aston Villa non perdona e vince 3-1: Konsa e Watkins fanno gioire EmeryKonsa e Watkins puniscono un Bologna volenteroso e pasticcione: al Dall'Ara i Villans vincono 3-1 sfruttando gli errori della difesa emiliana. Milan, Bartesaghi: “Estupinan? Bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gol nel derby”Per sostituire Theo, ceduto agli arabi dell'Al-Hilal per 25 milioni di euro più bonus, il Diavolo ha optato per Pervis Estupiñán, ingaggiato dal... Argomenti più discussi: Martinez evita un gol già fatto. Konsa bravo, Watkins non perdona; LIVE - Inter-Roma 5-2, 86': Bonny ed Esposito hanno voglia di gol, le azioni offensive fioccano; Lazio fermata dal Parma: Delprato illude, Noslin evita il ko interno. punto d’oro per gli emiliani; Inter-Roma 5-2 - Crollo dei giallorossi a San Siro. Lo splendido carro da guerra etrusco circa VI secolo a.C. fotografato da Jason Martinez. Il carro Monteleone è uno dei sei noti che si distinguono per conservazione, ed è stato indubbiamente utilizzato per ospitare un auriga e un guerriero di alto rango. Realiz - facebook.com facebook