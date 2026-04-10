Un rappresentante politico ha dichiarato che il ciclo di governo dell’attuale premier è arrivato al termine e che è necessario avviare un nuovo progetto politico. La discussione riguarda anche il futuro del presidente del club calcistico, che si trova al centro di recenti dichiarazioni. La questione coinvolge diversi settori e continua a essere oggetto di attenzione nei media e tra gli analisti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli e di Antonio Conte torna al centro del dibattito. Intervenuto ai microfoni di TeleVomero, il giornalista Francesco Marolda ha analizzato le voci sempre più insistenti su un possibile addio del tecnico azzurro e su un cambio di rotta da parte del club. Secondo Marolda, il percorso di Conte a Napoli sarebbe ormai vicino alla conclusione: «Penso che il ciclo di Conte si stia chiudendo al Napoli. Adesso il club deve rivedere il suo progetto iniziale». Un passaggio chiaro, riportato da TeleVomero, che apre a una possibile svolta tecnica e strategica già dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marolda: “Il ciclo di Conte è al capolinea, serve un nuovo progetto”

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Conte, addio o rinnovo? L’allenatore potrebbe aprire un nuovo cicloIl tema di questi in giorni in casa Napoli è il futuro dell’allenatore e, quindi, della squadra.

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