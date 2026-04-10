Durante una puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4, Bianca Berlinguer ha assistito a un acceso confronto tra Maria Luisa Rossi-Hawkins e Andrea Scanzi. Lo scontro si è svolto nel momento in cui, a livello internazionale, si annunciavano accordi tra gli Stati Uniti e l’Iran per evitare una crisi nucleare. La discussione tra i due ospiti ha attirato l’attenzione dei presenti in studio.

Nelle stesse ore in cui Donald Trump e l’Iran annunciano l’accordo e scongiurano l’Apocalisse nucleare, a È sempre Cartabianca su Rete 4 Bianca Berlinguer assiste allo scontro atomico tra Maria Luisa Rossi-Hawkins e Andrea Scanzi. Due mesi e mezzo fa la giornalista di Mediaset, storica corrispondente da Washington, aveva definito l’editorialista del Fatto quotidiano «quel signore con gli anelli». Alla prima occasione utile, l’assai poco permaloso Scanzi si vendica andandoci giù pesante e la Rossi-Hawkins non la prende bene: «Io sono basita dalla maleducazione, dalla veemenza e dagli insulti che ricevo nella televisione nazionale, perché nessuno ha mai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maria Luisa Rossi-Hawikins e Scanzi, rissa dalla Berlinguer

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Piccola pausa publicita' Diceva Vasco rossi :)))) Gentilin maria luisa - facebook.com facebook

Scontro a “ è sempre Cartabianca” tra la giornalista Maria Luisa Rossi Hawkins e Andrea Scanzi sul tema Trump e la guerra in Iran. Sono rimasta basita dalla maleducazione e dagli insulti che ho ricevuto in diretta su una televisione nazionale da parte di Scan x.com