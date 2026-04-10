Maresca in lizza per la panchina del Napoli

Il nome di Enzo Maresca viene sempre più spesso accostato alla guida tecnica del Napoli, con alcune fonti che indicano un interesse concreto da parte del club. La società sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore, mentre si intensificano le discussioni sulla possibile sostituzione dell’attuale tecnico. La situazione rimane in evoluzione e, al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il profilo di Maresca piace molto per le sue idee moderne e per la capacità di dare un’identità chiara alle squadre. Il suo è un calcio propositivo, fatto di costruzione e coraggio, ma anche di attenzione alla crescita dei giovani, un aspetto che il Napoli considera fondamentale per il futuro. Maresca rappresenta una figura diversa, capace di unire ambizione e visione. Non è solo un allenatore emergente, ma un tecnico che ha già avuto esperienze importanti e che continua a crescere, stagione dopo stagione. Il suo modo di lavorare, basato su organizzazione e qualità del gioco, lo rende un candidato credibile per una piazza esigente come Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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