Maremma col segno più | Continuiamo a crescere

In una regione caratterizzata da un mare con la bandiera blu e da un vasto patrimonio agricolo, si registrano segnali di crescita e sviluppo. Sono circa 9.000 gli ettari dedicati alla coltivazione di viti, mentre oltre il 40 per cento del territorio è costituito da boschi e aree naturali. Inoltre, quasi la metà delle terre coltivate sono biologiche, un dato superiore alla media regionale, che già si distingue per l’attenzione all’agricoltura sostenibile.

Ha la bandiera blu per il mare, ha 9mila ettari di viti ma anche il 40 per cento di territorio tra boschi e aree naturali, e il 44 per cento delle terre coltivate sono biologiche, ben oltre la media dell’intera Toscana che pure è la regione d’Italia più virtuosa in tema di bio. È la Maremma, bellezza: e con questo splendido affresco si presenta a Vinitaly, forte di numeri importanti per una terra che appena pochi decenni fa si cantava "amara", si definiva solo terra di paludi, e poi comunque di grano e pecore. Sette milioni e mezzo di bottiglie, con l’imbottigliato che nel 2025 è cresciuto dello 0,5 per cento, confermando un trend positivo ormai consolidato, oltretutto in un contesto regionale che vede invece un calo del 2,4 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maremma col segno più: "Continuiamo a crescere" Leggi anche: Tomei si gode la vittoria: "Continuiamo a crescere" Calcio a cinque. Futsal Massa col brivido. Va sotto col Maremma poi raddrizza la garafutsal massa 4 futsal maremma 3 FUTSAL MASSA: Stagnari, Fubiani, Rizza, Marchi, Giovannetti, Del Freo, Baracca, Mussi Ga. Argomenti più discussi: Maremma col segno più: Continuiamo a crescere; Ponte pasquale: la Maremma attende i turisti. Confesercenti: Più certezze se si riesce a fare programmazione ma dipende anche dal meteo; Vermentino Grand Prix 2026: la Top Ten dei migliori Vermentini della Maremma Toscana. #mareMMMa 2026: le migliori aziende emergenti della Maremma Un viaggio in #maremma alla ricerca di aziende giovani ed emergenti: una selezione essenziale raccontata dal nostro inviato Fabio Cartei doctorwine.wine/pot-pourri/mis… #doctorwine x.com L'ELENCO DEL MAREMMA Sono ben 110 gli equipaggi al via del Trofeo Maremma numero 50 - facebook.com facebook