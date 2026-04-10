Venerdì 10 aprile va in onda su Canale 5 l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi. In questa occasione, Marco e Lucia sono in nomination e potrebbero dover abbandonare il programma. La puntata si svolge in un clima di attesa, con il pubblico che segue con interesse le dinamiche tra i concorrenti e le decisioni che verranno prese.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Venerdì, tempo di Grande Fratello Vip 2026. Oggi, 10 aprile, su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. L’appuntamento sarebbe per le 21:20 e il condizionale è d’obbligo perché finora il programma non è mai iniziato mai prima delle 22:00. Difficile dunque pensare che stasera ci sia un cambio di rotta e che l’orario annunciato venga rispettato, con buona pace di chi si lamenta ormai dalla prima puntata. In studio insieme alla conduttrice, ci sono le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici: stasera avranno parecchio di cui parlare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Marco e Lucia in nomination: chi avrà la meglio?

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GF Vip 8, sondaggi: distacco netto tra Marco Berry e Lucia Ilardo, chi rischiaIl televoto di stasera, 10 aprile, non è eliminatorio ma darà un chiaro segnale su come il pubblico giudica le dinamiche all'interno della Casa e le relazioni che si sono create tra i coinquilini. movieplayer.it

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Antonella e Marco esprimono la loro opinione su alcuni concorrenti… #GFVIP x.com

Grande Fratello. . Antonella e Marco esprimono la loro opinione su alcuni concorrenti… #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pensiero-di-Marco-su-alcuni-concorrenti - facebook.com facebook