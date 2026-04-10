Manutenzione dei sentieri varato il piano triennale

È stato approvato un piano triennale per la manutenzione dei sentieri, con l’obiettivo di preservare un patrimonio naturale e culturale del territorio. Questi percorsi rappresentano anche elementi chiave per lo sviluppo del turismo nella zona, collegando diverse aree e favorendo l’accesso a luoghi di interesse. La decisione coinvolge enti locali e associazioni, che si sono impegnate a intervenire in modo strutturato e programmato nel rispetto delle norme vigenti.

Non solo patrimonio del territorio, ma anche "anelli" di una catena in chiave turistica. Parliamo della rete dei sentieri che costellano le frazioni collinari e del piano triennale varato nei giorni scorsi dalla giunta per valorizzarli con un apposito intervento di manutenzione dal costo di circa 135mila euro. Il progetto, elaborato dal servizio lavori pubblici e ambiente, si inserisce nel solco dell’attività portata avanti negli ultimi anni che ha permesso di recuperare e mantenere tracciati di valore ambientale, culturale e turistico, migliorandone progressivamente accessibilità e sicurezza. "Con questo nuovo piano – spiega l’assessore... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione dei sentieri, varato il piano triennale La manutenzione dei sentieri escursionistici come missione: nasce 'Custodi della natura'A guidare l’associazione sarà Gimmi Sampaoli, figura molto conosciuta nel mondo locale. Leggi anche: Monti Aurunci, giornata di manutenzione dei sentieri con il CAI di Esperia Si parla di: Manutenzione dei sentieri, varato il piano triennale. Manutenzione dei sentieri, varato il piano triennaleNon solo patrimonio del territorio, ma anche anelli di una catena in chiave turistica. Parliamo della rete dei sentieri ... lanazione.it Investimento da due milioni di euro. Un piano straordinario del Parco per la manutenzione dei sentieriInterventi strategici per la mobilità lenta e sugli itinerari di particolare valenza storica e monumentale. Lavori sul sentiero 531 della Beccara, tra Volastra e Corniglia, e sul Fegina-Sant’Antonio ... lanazione.it