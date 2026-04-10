Mantova Fiorita Mostra mercato

A Mantova si svolge nel fine settimana una mostra mercato dedicata alla primavera, con ingresso gratuito. La manifestazione propone installazioni spettacolari, eventi e attività pensate per tutte le età. La città virgiliana si anima con questo evento che porta colori e vivacità, attirando visitatori da diverse zone. La programmazione si svolge tra domani e domenica, offrendo un’occasione di svago e scoperta per residenti e turisti.

La città virgiliana si colora in un divertente weekend primaverile. Domani e domenica va in scena, ad ingresso libero, Mantova Fiorita mostra-mercato, installazioni spettacolari, eventi e attività per tutte le età. Il centro storico ospiterà oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia tra floricoltori, vivaisti, artigiani e progettisti del verde. Organizzata da SGP Grandi Eventi con il patrocinio del Comune di Mantova, l’edizione di quest’anno propone il tema della sostenibilità, con particolare attenzione alla biodiversità, alla tutela degli ecosistemi urbani e al ruolo del verde nel migliorare la qualità della vita. Tra gli elementi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mantova Fiorita. Mostra mercato Reggello Fiorita, mostra mercato di fiori e pianteDomenica 12 aprile 2026, il centro di Reggello ospita l'evento Reggello Fiorita, una manifestazione dedicata ai colori e ai profumi della primavera. Mantova-Carrarese 1-1: gli apuani conquistano un punto d'oro a MantovaMantova, 1 marzo 2026 – La Carrarese ferma al “Danilo Martelli” l’emorragia di punti persi uscendo con un pari che vale oro per come si era messa la... Temi più discussi: Mantova Fiorita. Mostra mercato; Mantova si scopre Fiorita, weekend tra natura e arte; Mantova Fiorita 2026, la città si prepara a due giorni di colori e creatività nel cuore storico; Mantova Fiorita 2026: la Primavera sboccia nel centro storico della Città dei Gonzaga. Mantova Fiorita. Mostra mercatoLa città virgiliana si colora in un divertente weekend primaverile. Domani e domenica va in scena, ad ingresso libero, ... quotidiano.net Mantova Fiorita, il centro storico si trasforma in un grande giardinoMANTOVA Mantova nel weekend diventerà un grande giardino fiorito. Per due giorni, sabato 11 e domenica 12 aprile, il centro storico rinnova l'appuntamento ... vocedimantova.it Oltre 50 espositori per Mantova Fiorita: il centro si riempie di colori - facebook.com facebook