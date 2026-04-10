Manfredonia nuova apertura straordinaria per rilascio carte d’identità

Da ilsipontino.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia, l’ufficio incaricato del rilascio delle carte d’identità ha annunciato un’apertura straordinaria. La decisione riguarda il prossimo fine settimana, con l’obiettivo di accelerare le procedure per i cittadini in attesa di documenti. Questa iniziativa si aggiunge alle aperture regolari, garantendo maggiore disponibilità di orari e facilitando l’accesso ai servizi. La misura è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

L’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico dal Lunedì al Venedì, come di seguito indicato: Lunedi’Pomeriggio16:30 – 19:15MercoledìMattina09:15 – 12:30GiovedìPomeriggio16:30 – 19:15VenerdìMattina09:15 – 12:30VenerdìPomeriggio16:30 – 19:15 E’ attiva la modalità di prenotazione all’indirizzo: Comune di Manfredonia – Servizi di prenotazione disponibili Servizi attivi:. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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