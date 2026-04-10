Manfredonia nuova apertura straordinaria per rilascio carte d’identità

A Manfredonia, l’ufficio incaricato del rilascio delle carte d’identità ha annunciato un’apertura straordinaria. La decisione riguarda il prossimo fine settimana, con l’obiettivo di accelerare le procedure per i cittadini in attesa di documenti. Questa iniziativa si aggiunge alle aperture regolari, garantendo maggiore disponibilità di orari e facilitando l’accesso ai servizi. La misura è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

L’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico dal Lunedì al Venedì, come di seguito indicato: Lunedi’Pomeriggio16:30 – 19:15MercoledìMattina09:15 – 12:30GiovedìPomeriggio16:30 – 19:15VenerdìMattina09:15 – 12:30VenerdìPomeriggio16:30 – 19:15 E’ attiva la modalità di prenotazione all’indirizzo: Comune di Manfredonia – Servizi di prenotazione disponibili Servizi attivi:. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, nuova apertura straordinaria per rilascio carte d’identità Carta d'identità elettronica, anche a marzo apertura straordinaria dell'Ufficio anagrafe per il rilascio della CieLe prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9 di giovedì 12 marzo sul sito del Ministero dell'Interno. Quic, apertura straordinaria nei mercoledì di marzo per il rinnovo delle carte d'identitàMercoledì 4, 11 e 18 marzo, gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora estenderanno il proprio orario di attività con l'apertura... Argomenti più discussi: Pasquetta tra storia e bellezza al Parco Archeologico di Siponto; Manfredonia inaugurazione dei Giardini Scaloria; Pasqua e Pasquetta nei Musei. VISITA OASI LAGUNA DEL RE E CASTELLO DI MANFREDONIA - 1A/1D Scuola Secondaria di primo grado "T. Fiore" Oggi gli studenti della IA e della ID hanno lasciato i banchi per trasformarsi in esploratori, vivendo una giornata intensa tra le meraviglie di M - facebook.com facebook Blue Economy, a #Manfredonia il mare diventa futuro: tra tradizione e nuove professioni #video x.com