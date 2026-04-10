Manfredonia Calcio Michele Spinelli a Corner | Possiamo farcela

Durante un'intervista, Michele Spinelli ha dichiarato che la squadra di Manfredonia Calcio ha possibilità di raggiungere i propri obiettivi. Ha sottolineato l'importanza di lavorare con impegno e di mantenere alta la concentrazione durante le prossime partite. Le sue parole sono state riportate in un'intervista rilasciata a Corner, in cui ha parlato delle sfide future e della determinazione del team.

"È una stagione, a livello personale, credo abbastanza positiva: sono felice di star disputando un buon numero di partite, ma voglio continuare così cercando anche di mettere a segno qualche gol in più. Certo, penso che possiamo farcela, ma ormai non si possono fare calcoli: dobbiamo pensare partita dopo partita". "Io sono concentrato al 100% sul Manfredonia. Una volta raggiunto l’obiettivo, sarò un giocatore in scadenza di contratto e, al momento opportuno, si penserà al mercato". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, Michele Spinelli a Corner: “Possiamo farcela” Manfredonia, Babaj a Corner: “Possiamo salvarci tranquillamente”Perché dopo l’esperienza di due anni fa ha deciso di riprendere il cammino con il Manfredonia? Tutto è partito grazie ai miei due compagni di squadra... Leggi anche: Michele Sodano presenta la sua candidatura a sindaco: "Con questo entusiasmo possiamo farcela" Temi più discussi: Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs F.C. Pompei; Scheda squadra Manfredonia Calcio 1932; Manfredonia Calcio, Michele Spinelli a Corner: Possiamo farcela; Heraclea-Manfredonia Agnelli | Il risultato è bugiardo. Manfredonia Calcio, Michele Spinelli a Corner: Possiamo farcelaManfredonia Calcio, Michele Spinelli a Corner: Possiamo farcela Nel corso di una intervista rilasciata al sito Corner, Michele Spinelli ha parlato della ... ilsipontino.net ORONZO Instancabile sostenitore dei nostri colori. Manfredonia Calcio in lutto per la morte di Oronzo FarfallettaManfredonia, 9 aprile 2026 – Un velo di profonda tristezza avvolge il Manfredonia Calcio per la scomparsa di Oronzo Farfalletta, storico sostenitore dei colori biancocelesti e figura molto conosciuta ... statoquotidiano.it Tutta la famiglia del Manfredonia Calcio si stringe in un profondo e sincero abbraccio attorno a mister Cristian Farfalletta - facebook.com facebook