Mamma e figlia avvelenate l’interrogatorio in questura e i nuovi sviluppi

Nella tranquilla cittadina di Pietracatella si indaga su un grave episodio che ha coinvolto una madre e sua figlia, entrambe trovate avvelenate. La polizia ha già ascoltato le persone vicine alla coppia durante gli interrogatori svolti in questura. Le autorità continuano a raccogliere prove e dettagli per chiarire cosa sia successo, mentre il caso resta aperto.

Arrivano sviluppi nell’inchiesta sul dramma familiare che ha sconvolto Pietracatella, dove hanno perso la vita Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, in circostanze ancora tutte da chiarire. Le indagini proseguono senza sosta e nelle ultime ore emergono nuovi elementi che potrebbero incidere sulla ricostruzione dei fatti. Al centro resta quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti al Natale. Gli investigatori continuano a lavorare su più fronti, tra accertamenti tecnici e testimonianze. Il caso, inizialmente ricondotto a una possibile intossicazione alimentare, ha preso una piega ben diversa dopo i primi riscontri scientifici. L’ipotesi del duplice omicidio resta sul tavolo e si rafforza con il passare dei giorni, mentre si cercano risposte su movente e dinamica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Madre e figlia avvelenate con la ricina: padre e sorella in Questura per l'interrogatorioE’ in corso da alcuni minuti, in questura a Campobasso, l’interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice .

“Chi hanno chiamato”. Mamma e figlia avvelenate, convocazione a sorpresa in questuraLe indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, appena 15enne, entrano in una fase sempre più delicata e complessa.

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Mamma e figlia morte avvelenate, l'avvocato rinuncia alla difesa di Gianni Di Vita: è il padre e marito delle due donneMamma e figlia morte avvelenate: l'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo ... ilgazzettino.it

Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, nuovi interrogatori. E l’avvocato del padre lascia l’incaricoL’avvocato Arturo Messere lascia l'incarico di legale di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a Campobasso, per motivi contingenti ... fanpage.it

Troppo buone con la ricetta della mamma! RICETTA https://blog.giallozafferano.it/annal/costine-al-forno-con-patate/ TENERISSIME E SAPORITE - facebook.com facebook

«Perdiamo una donna altruista e una mamma stupenda che sapeva cogliere la felicità in ogni istante». Alessandro Eynard descrive così la moglie Stefania Lupo, scomparsa mercoledì mattina a 55 anni. x.com