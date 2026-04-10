Mamma e figlia avvelenate a Campobasso nuovi interrogatori E l'avvocato del padre lascia l’incarico

A Campobasso si indaga sulla morte di una donna e di sua figlia, che sono state trovate in condizioni di avvelenamento. Sono in corso nuovi interrogatori per chiarire quanto accaduto. Nel frattempo, l’avvocato che rappresentava il padre della vittima ha deciso di lasciare il suo incarico, motivando la decisione con ragioni di natura contingente. La vicenda si sta sviluppando con aggiornamenti sui sospetti e sulle testimonianze raccolte.

L’avvocato Arturo Messere lascia l'incarico di legale di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a Campobasso, per “motivi contingenti”. L’indagine per duplice omicidio prosegue per ricostruire cosa abbia determinato l’avvelenamento di madre e figlia: ripresi interrogatori in Questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Troppo buone con la ricetta della mamma! RICETTA https://blog.giallozafferano.it/annal/costine-al-forno-con-patate/ TENERISSIME E SAPORITE - facebook.com facebook

«Perdiamo una donna altruista e una mamma stupenda che sapeva cogliere la felicità in ogni istante». Alessandro Eynard descrive così la moglie Stefania Lupo, scomparsa mercoledì mattina a 55 anni. x.com