Malore al bar 65enne muore nel Cilento

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 65 anni è morto improvvisamente all’interno di un bar situato in via Domenicantonio De Luca a Licusati, frazione di Camerota, nel Cilento. La tragedia si è verificata mentre l’uomo si trovava nel locale e non sono ancora note le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nel pomeriggio a Licusati, frazione di Camerota, dove un uomo di 65 anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava all'interno di un bar in via Domenicantonio De Luca. Secondo quanto si apprende, l'uomo era seduto a un tavolino e stava giocando a carte quando è stato colto da un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Malore improvviso al supermercato, 65enne si accascia e muore tra gli scaffaliUn uomo di 65 anni è morto all'improvviso dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava all’interno di un supermercato a Realmonte. Leggi anche: Malore in un bar, muore Andrea Rodia: lutto nel calcio, comunità sconvolta