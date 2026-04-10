Malen sontuoso la sua tripletta regala la vittoria alla Roma sul Pisa

Una partita di calcio ha visto una giocatrice segnare tre volte, contribuendo alla vittoria della sua squadra contro una rivale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra di casa. La stagione sta entrando nel suo momento decisivo, con alcune squadre che si contendono ancora importanti obiettivi classificati. La lotta per un posto in Champions League resta aperta e promette grandi emozioni nelle ultime giornate.

Se la corsa scudetto sembra una storia già scritta, la lotta per l’accesso alla prossima Champions League potrebbe offrire emozioni e spettacolo in questo finale di stagione. Nell’anticipo della 32a giornata della Serie A, la Roma sbriga la pratica Pisa grazie ad un Donyell Malen in assoluto stato di grazia. L’olandese segna dopo solo tre minuti ma, invece di mettere sotto i toscani, la Roma soffre l’intraprendenza dei nerazzurri, che sfiorano due volte il pareggio. A tradire l’undici di Hiljemark è una disattenzione difensiva che genera la carambola che vale il raddoppio di Malen. L’olandese chiude i conti al 52’ trasformando il filtrante di Soulé nella prima tripletta di questa stagione di Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Malen sontuoso, la sua tripletta regala la vittoria alla Roma sul Pisa La Roma batte il Pisa 3-0, tripletta di MalenAGI - La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. Leggi anche: Roma-Pisa 3-0: Malen è devastante, tripletta dell'olandese all'Olimpico Malen, tripletta e doppia cifra: domina la Serie A, in Europa solo Kane meglio di luiDonyell Malen è un uragano. L’olandese ha avuto un impatto clamoroso con la Serie A, e grazie alla tripletta – la prima in assoluto in campionato – registrata nel match odierno contro il Pisa il ... siamolaroma.it Malen impressionante, ecco la sua prima tripletta in Serie A. Ed è già in doppia cifraDonyell Malen si può portare il pallone a casa. Terzo gol della Roma che arriva al 52': splendido filtrante di Soulé con l'olandese. tuttomercatoweb.com