Malen-show all' Olimpico la Roma batte il Pisa 3-0

La Roma ha vinto 3-0 contro il Pisa nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A all'Olimpico. L'olandese ha realizzato una tripletta, contribuendo alla vittoria della squadra di casa. La squadra giallorossa rimane in corsa per la qualificazione in Champions League. La partita si è svolta senza particolari scontri o incidenti.

Tripletta dell'olandese e giallorossi che restano in corsa per un posto in Champions ROMA - La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I giallorossi battono 3-0 i toscani di Hiljemark ripartendo alla grande dopo il pesante ko di San Siro contro l'Inter. Mvp assoluto Donyell Malen, autore di una tripletta tra il 3' e il 52'. Impatto straordinario sul campionato italiano per il centravanti ex Aston Villa, che raggiunge quota 10 gol in Serie A solamente alla 12esima presenza. La squadra di Gasperini centra il secondo successo di fila in casa e sale a quota 57 punti agganciando la Juventus, impegnata contro l'Atalanta domani alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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La Roma batte il Pisa 3-0, tripletta di MalenAGI - La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A.

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