Malen incontenibile il Pisa si arrende | 3-0 per la Roma all’Olimpico
Il Pisa esce sconfitto dallo Stadio Olimpico, dove perde 3-0 contro la Roma. La partita si decide con una tripletta di Donyell Malen, che si rivela protagonista assoluto dell'incontro. La squadra ospite non riesce a contrastare l’attacco avversario e si arrende di fronte alle azioni offensive della squadra di casa. La sfida si conclude senza ulteriori cambiamenti sul risultato finale.
ROMA – La trasferta allo Stadio Olimpico si conclude con una sconfitta per il Pisa, che cede per 3-0 di fronte a una Roma trascinata dalla prestazione maiuscola di Donyell Malen, autore di una tripletta. La formazione nerazzurra, pur cercando a più riprese di proporsi in avanti, ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive contro un avversario dimostratosi implacabile in fase di finalizzazione. L’incontro si apre in salita per la compagine toscana. Già al 3?, un errore di controllo da parte di Caracciolo favorisce Malen, che si impossessa della sfera, punta il diretto avversario saltandolo e fa partire una conclusione che trafigge l’estremo difensore pisano per il gol del vantaggio giallorosso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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