Mai scuotere un neonato | Il rischio di lesioni anche gravi è molto alto

È stato ribadito che scuotere un neonato o un lattante è un comportamento pericoloso e da evitare in ogni circostanza. Le autorità sanitarie hanno specificato che anche se il bambino piange continuamente e senza sosta, scuoterlo può provocare lesioni gravi o fatali. La precauzione si rende necessaria per prevenire danni irreversibili alla salute dei più piccoli.

Non si deve mai scuotere un neonato o un lattante. Non lo si deve fare nemmeno se il bambino piange molto e a lungo, senza sosta: scuotere un bambino può causarne lesioni gravissime e anche la morte. Per diffondere la sensibilità su questo tema, nel contesto di due giornate nazionali di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Gravi lesioni al neonato durante parto prematuro: la clinica condannata a pagare 3,7 milioni di euroLa famiglia, assistita dall'avvocato Vincenzo Liguori, ha vinto anche in Appello: la Fondazione Evangelica Betania di Napoli condannata al... Airbag Takata: 1,6 milioni di auto italiane ancora a rischio, verifica urgente per evitare lesioni gravi.Nonostante anni di campagne di richiamo, circa 1,6 milioni di veicoli circolanti in Italia sono ancora dotati di airbag Takata difettosi, una... Temi più discussi: Mai scuotere un neonato: due giorni di prevenzione; Non scuoterlo!, le iniziative a Parma per prevenire la Sindrome del bambino scosso; 'Sindrome del bambino scosso', infopoint Asp Messina; Non scuoterlo: l’allarme sulla Sindrome del Bambino Scosso, una tragedia silenziosa. Un neonato può mettere a dura prova, cosa fare per non perdere il controlloUn neonato tra le braccia, un pianto inconsolabile, la stanchezza per le tanti notti insonni che pesa come un macigno sulle spalle. Un istante, un gesto impulsivo che può cambiare tutto. L’11 e il 12 ... temponews.it Un giorno in piazza a Torino per parlare della sindrome da scuotimento del bambino con i medici dell'ospedale Regina MargheritaPuò bastare scuotere un neonato per pochi secondi per provocare danni gravissimi, fino al coma o alla morte in un caso su quattro. È l’allarme rilanciato in occasione delle giornate nazionali di preve ... torinotoday.it Un pianto ininterrotto può far perdere la pazienza, ma scuotere un neonato può causare danni cerebrali gravissimi Sabato 11 e domenica 12 aprile la Asl Lanciano Vasto Chieti scende in piazza con i pediatri per la campagna #NonScuoterlo. Ti aspettiamo - facebook.com facebook Scuotere un neonato per calmarlo può causare danni irreversibili L'11 e 12 aprile la@Asl2Abruzzo e i pediatri Simeup organizzano info point a Francavilla, Lanciano e Vasto per la campagna #NonScuoterlo. L'informazione previene i traumi Dettagli: a x.com