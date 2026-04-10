Madre e figlia avvelenate il padre cambia avvocato | lo sfogo dopo l’interrogatorio la vacanza in montagna e il nuovo legale vecchio amico nel Pd
Dopo l'interrogatorio, il padre delle due donne decedute in circostanze sospette ha deciso di cambiare avvocato. La vicenda riguarda il presunto avvelenamento da ricina di madre e figlia, avvenuto dopo una cena natalizia nella loro abitazione in provincia di Campobasso. Nel frattempo, l'uomo ha lasciato la città per una breve vacanza in montagna, mentre il suo nuovo legale è un vecchio amico di lunga data, anche membro di un partito politico.
Si è dovuto trovare un nuovo avvocato Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per sospetto avvelenamento da ricina dopo una cena natalizia a casa loro a Pietracatella, in provincia di Campobasso. L’avvocato Arturo Messere, 80 anni, ha rinunciato oggi 10 aprile al mandato e non assisterà più l’ex sindaco del paesino molisano che finora era seguito dal legale «come parte offesa». Messere si sarebbe limitato a pochissime parole per spiegare la sua decisione, senza aggiungere particolari commenti ma lasciando intendere che qualcosa tra lui e il suo cliente si sarebbe rotto: «Motivi contingenti, altro non posso dire». Chi è il nuovo avvocato dell’ex sindaco Pd. 🔗 Leggi su Open.online
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Madre e figlia avvelenate con la ricina: padre e sorella in Questura per l'interrogatorioE’ in corso da alcuni minuti, in questura a Campobasso, l’interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice .
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Trani, incuria e degrado in Piazza Madre Teresa di Calcutta: stamattina sopralluogo dell’assessore Briguglio #trani #attualità #piazza #briguglio - facebook.com facebook
In genere, dopo gli sposi, ad avere gli occhi puntati addosso degli invitati a un matrimonio c'è la madre di lei e quella di lui. Un look impeccabile per entrambe, dunque, è assolutamente richiesto. Ma per le future consuocere c'è un preciso dress code da seguir x.com