Una coppia di donne, madre e figlia, è stata trovata vittima di avvelenamento. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno ascoltato il parere di un esperto legale che ha commentato alcune incongruenze nei racconti dell’uomo coinvolto. Le testimonianze e gli esami medici sono in corso per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’incidente. La procura ha aperto un’indagine ufficiale sulla vicenda.

. Tanti interrogativi restano aperti attorno alla vicenda che ha sconvolto Pietracatella, dove la morte di Antonella De Ielsi e Sara Di Vita continua a sollevare dubbi, ricostruzioni e ipotesi ancora tutte da verificare. Al centro dell’attenzione c’è la posizione di Gianni Di Vita, unico sopravvissuto al presunto avvelenamento da ricina, e finito sotto la lente degli inquirenti dopo i drammatici eventi avvenuti tra il 23 e il 24 dicembre. Un caso complesso, su cui emergono dettagli investigativi e interrogativi che non sembrano trovare una lettura univoca.... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Madre e figlia avvelenate, Bruzzone definitiva sul padre: “Cosa proprio non torna”

Madre e figlia avvelenate, i «non ricordo» del padre e i dubbi sul malore. La cugina sentita alla fine: cosa non torna dopo gli interrogatoriSono durati oltre dieci ore gli interrogatori sostenuti ieri l’8 aprile nella Questura di Campobasso da Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi...

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: "Qualcosa non torna"Roberta Bruzzone getta nuove ombre su Gianni Di Vita, l’unico sopravvissuto del presunto avvelenamento in famiglia a Pietracatella.

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia avvelenate dalla ricina, interrogati Gianni e Alice di Vita. Esiti su autopsia solo entro la fine di aprile.

Madre e figlia avvelenate a Campobasso, l'avvocato del marito rinuncia all'incarico: cosa sappiamo finoraArturo Messere, il legale che ha assistito Gianni Di Vita e la figlia maggiore durante l'interrogatorio fiume di mercoledì, non li difenderà più. Ha parlato di «motivi contingenti». Gli interrogatori ... vanityfair.it

Madre e figlia avvelenate, l’avvocato di Gianni Di Vita lascia. Il marito e padre delle vittime era stato interrogato come testimoneGianni Di Vita, marito e padre delle donne uccise dalla ricina, sostituisce il legale mentre le indagini si intensificano ... ilfattoquotidiano.it

Salvatore Di Carlo è diventato papà. È mistero sulla madre - facebook.com facebook

L'ex avvocato di Gianni Di Vita parla a Open, l'addio sul caso della madre e figlia avvelenate: «Si preferiscono i partiti alle professionalità» x.com