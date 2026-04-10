Madre e figli avvelenate il padre cambia avvocato | lo sfogo dopo l’interrogatorio la vacanza in montagna e il nuovo legale vecchio amico nel Pd

Dopo l’interrogatorio, il padre delle due donne decedute in circostanze sospette ha deciso di cambiare avvocato. La famiglia, coinvolta in un caso di presunto avvelenamento da ricina, aveva trascorso una vacanza in montagna nel periodo precedente. L’uomo, attualmente sotto inchiesta, ha scelto un nuovo legale, che sarebbe un ex collaboratore di un partito politico locale. La vicenda si svolge in provincia di Campobasso, dove si indaga sulla cena natalizia di due settimane fa.

Si è dovuto trovare un nuovo avvocato Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per sospetto avvelenamento da ricina dopo una cena natalizia a casa loro a Pietracatella, in provincia di Campobasso. L’avvocato Arturo Messere, 80 anni, ha rinunciato oggi 10 aprile al mandato e non assisterà più l’ex sindaco del paesino molisano che finora era seguito dal legale «come parte offesa». Messere si sarebbe limitato a pochissime parole per spiegare la sua decisione, senza aggiungere particolari commenti ma lasciando intendere che qualcosa tra lui e il suo cliente si sarebbe rotto: «Motivi contingenti, altro non posso dire». Chi è il nuovo avvocato dell’ex sindaco Pd. 🔗 Leggi su Open.online

Madre e figlia avvelenate con la ricina: padre e sorella in Questura per l'interrogatorioE’ in corso da alcuni minuti, in questura a Campobasso, l’interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice .

Madre e figlia morte avvelenate, padre e sorella sotto interrogatorio. I dubbi su com’è finita la ricina nei piatti e i sospetti sulle prove «inquinate»Sono entrati da un ingresso secondario della questura di Campobasso Gianni Di Vita e la figlia Alice, entrambi interrogati questa mattina.

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Ore 14 - Mamma e figlia avvelenate, chi voleva sterminare la famiglia? - 01/04/2026 - Video.

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: «C'erano liti in famiglia»Non è mai stato escluso che Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, fossero state avvelenate. La procura di Campobasso subito dopo i decessi ha aperto un fascicolo ... ilmattino.it

Madre e figlia morte avvelenate, interrogati altri parenti e amici: ancora nessun indagatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte avvelenate, nuova giornata di interrogatori: ancora nessun indagato ... tg24.sky.it

Nuovo direttore per il Museo Madre Si può anche presentare la domanda: - facebook.com facebook

In genere, dopo gli sposi, ad avere gli occhi puntati addosso degli invitati a un matrimonio c'è la madre di lei e quella di lui. Un look impeccabile per entrambe, dunque, è assolutamente richiesto. Ma per le future consuocere c'è un preciso dress code da seguir x.com