Madonna delle Grazie di Mellea | appare per ben due volte a distanza di un secolo

Tra le colline di Farigliano, la Madonna delle Grazie di Mellea è apparsa due volte nel giro di un secolo. Le apparizioni sono avvenute in momenti diversi e sono state associate a richieste di aiuto e guarigioni di malati gravi. La prima visione si è verificata circa cento anni fa, seguita da una seconda manifestazione identica nel tempo. Entrambe le apparizioni sono state documentate da testimoni locali.

Tra le colline di Farigliano, la Madonna delle Grazie di Mellea è apparsa due volte a un secolo di distanza, portando sollievo nella sofferenza e dispensando grazie di guarigione ai malati più gravi. Tra Farigliano e Carrù (Cuneo) si trova Mellea. È qui che il 10 aprile 1637 la Madonna apparve al giovane Giovanni Ferrero, un secolo dopo la prima apparizione (avvenuta il 20 maggio del 1537) a un certo Antonio da Momigliano che, malato e storpio al punto da dover camminare a carponi, aiutandosi con le mani, si era recato da un amico a Carrù per cercare qualche rimedio al suo male. La Madonna gli era apparsa seduta su un masso, circondata da una luce splendente in una fitta boscaglia, e lo aveva completamente guarito. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna delle Grazie di Mellea: appare per ben due volte, a distanza di un secolo La Madonna delle Milizie appare a cavallo rovesciando le sorti della battagliaAncora oggi in Sicilia viene celebrata la Madonna delle Milizie in ricordo di un fatto miracoloso avvenuto su un campo di battaglia e di cui è... Madonna di Shoubra: appare anche ai musulmani circondata da lingue infuocateLa Madonna è apparsa quarant’anni fa a Shoubra, in Egitto, avvolta nella luce e circondata da lingue di fuoco. A Coppito il 7 aprile la festa della Madonna delle GrazieIl 7 aprile Coppito celebra la Madonna delle Grazie: messa, processione e dramma sacro in dialetto aquilano con testi di Pina Vecchioli ... laquilablog.it Matera, effettuato un prelievo multiorgano all'ospedale Madonna delle GrazieEffettuato la scorsa notte su una donatrice di 40 anni, l'intervento ha richiesto un lavoro complesso e coordinato per garantire la puntuale gestione di tutte le fasi del processo Una serie di ... lagazzettadelmezzogiorno.it