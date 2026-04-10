Nella seconda stagione della serie “The Studio” farà la sua comparsa anche Madonna. La cantante e performer è nota per aver maturato nel corso degli anni un buon senso dell’autocritica. La sua partecipazione alla serie rappresenta un’ulteriore tappa nella sua carriera artistica, che ha visto anche molte apparizioni televisive e cinematografiche. La sua presenza sarà visibile in alcuni episodi della nuova stagione, senza ulteriori dettagli sulla sua figura.

Di Madonna si possono dire molte cose, ma non che, negli anni, non abbia sviluppato una certa dose di autoironia. Le difficoltà incontrate nel realizzare un film sulla Regina del Pop, tra ritardi, dietrofront, polemiche e cancellazioni, sono note a tutti, in primis alla diretta interessata. Lei, tuttavia, non sembra crucciarsene troppo o, in ogni caso, sembra aver preso gli “intoppi” con sportività. Madonna e Julia Garner nella seconda stagione di “The Studio”, nei panni di loro stesse. Proprio per questo, la popstar ha accettato di raccontare le disavventure che hanno caratterizzato il progetto -ora ufficialmente accantonato, pare- nella nuova stagione di The Studio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Madonna apparirà nella seconda stagione della serie “The Studio”

Madonna e la romantica gita a Venezia con il compagno Akeem Morris, sul set della seconda stagione di “The Studio” e il revival di “Like a Virgin” con Julia GarnerIl rapporto tra Madonna e l’Italia è fortissimo e la cantante non perde occasione di sbarcare nel nostro Paese per motivi di lavoro o di piacere.

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Temi più discussi: Madonna, ci sono due colpi di scena clamorosi per il film biopic con Julia Garner; Madonna, in The Studio 2 la popstar dà vita al biopic ancora mai realizzato; Madonna, niente biopic: la Regina del Pop racconta la sua vita in una serie Netflix; Il biopic su Madonna cancellato nel 2023 risorge in The Studio e la regina torna a recitare dopo 23 anni.

Madonna, in The Studio 2 la popstar dà vita al biopic ancora mai realizzatoMadonna e Julia Garner hanno girato 2 episodi della 2a stagione della serie comedy Apple Tv+, ipotizzando la realizzazione di un biopic che da 5 anni non riesce a vedere la luce. Ecco quello che è suc ... gay.it

Madonna nel cast della seconda stagione di The Studio. Riprese in corso a Venezia anche con il direttore della Mostra Alberto BarberaSeth Rogen, ideatore della serie insieme a Evan Goldberg, guida un cast che include Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Bryan Cranston. rtl.it

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