Made in Steel torna ad aprire le sue porte con un nuovo formato e una rassegna aggiornata, consolidando la sua posizione nel settore della siderurgia. L'evento ha registrato un incremento del 46% nelle presenze rispetto all'edizione precedente, con un aumento del 43% delle aziende partecipanti. La manifestazione si svolge in un'area espositiva ampliata e prevede numerose sessioni di approfondimento e incontri tra gli espositori e i visitatori.

Dopo la crescita che l’ha vista aumentare del 46% le presenze e del 43% le aziende presenti nell’ultimo decennio, Made in Steel, la Conference & Exhibition dedicata alla filiera siderurgica, reduce dall’alleanza strategica con Fiera Milano, che ha fatto il proprio ingresso nel capitale sociale della società con il 70%, oggi si rinnova e guarda al futuro con un progetto ambizioso, che consolida il suo ruolo di punto di riferimento per la filiera dell’acciaio a livello nazionale e internazionale, pronta a crescere ancora, creando nuove opportunità di visibilità, networking e sviluppo. La prossima edizione di Made in Steel si terrà l’11, 12 e 13 maggio 2027 a fieramilano Rho. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Made in Steel si rinnova e traccia il futuro della siderurgia

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Temi più discussi: Siderurgia, Made in Steel si rinnova con nuove date e spazi; Made in Steel, Cbam e acciaio europeo; Made in Steel: nuove date, nuovi padiglioni, nuovi obiettivi di crescita grazie all'alleanza con Fiera Milano; siderDATA edizione speciale 2025.

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