Maddaloni | nasce la ISE Accademia futuro lavoro nell’Interporto

Nella giornata di ieri, 9 aprile 2026, è stata ufficialmente inaugurata la ISE Accademia presso il polo logistico dell’Interporto Sud Europa a Maddaloni. L’apertura rappresenta un nuovo spazio dedicato alla formazione e all’orientamento professionale nel settore della logistica e dei trasporti. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione.

L’inaugurazione della ISE Accademia avvenuta nella mattinata di ieri, 9 aprile 2026, segna un punto di svolta per il polo logistico dell’Interporto Sud Europa a Maddaloni. Il nuovo centro di formazione specialistica punta a trasformare le competenze tecniche dei giovani del territorio in opportunità occupazionali concrete all’interno delle realtà aziendali che operano nel comparto logistico. Il progetto è stato presentato ufficialmente durante una cerimonia che ha la partecipazione di Angelo Campolattano, impegnato a rappresentare il Consiglio Comunale di Maddaloni. L’iniziativa non si configura come una semplice scuola, ma come un investimento strategico volto a potenziare lo sviluppo economico locale attraverso l’alta specializzazione professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maddaloni: nasce la ISE Accademia, futuro lavoro nell’Interporto Nasce l’Accademia Interporto Sud Europa: formazione, lavoro e sviluppo per il territorioÈ stata ufficialmente inaugurata oggi l’Accademia Interporto Sud Europa (ISE Academy), il nuovo polo di formazione dedicato ai giovani e ai... Svincolo Maddaloni-Interporto, la Lega: “Opportunità anche per l’Irpinia”Tempo di lettura: 2 minutiUna delegazione irpina della Lega ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo svincolo autostradale di... Temi più discussi: Nasce l’Accademia Interporto Sud Europa: formazione, lavoro e sviluppo per il territorio; Maddaloni. Inaugurata l'ISE Accademia. Il Sindaco: Territorio sta vivendo un passaggio decisivo; INTERPORTO. Inaugurata oggi la ISE Accademia. Nasce l’Accademia Interporto Sud Europa: formazione, lavoro e sviluppo per il territorioÈ stata ufficialmente inaugurata oggi l’Accademia Interporto Sud Europa (ISE Academy), il nuovo polo di formazione dedicato ai giovani e ai professionisti della logistica, nato grazie al protocollo ... casertanews.it INTERPORTO. Inaugurata oggi la ISE AccademiaVi proponiamo il post di Angelo Campolattano che ha rappresentato il consiglio comunale di Maddaloni all’evento di stamattina. Si tratta di corsi di formazione di altissimo livello, finalizzati alle m ... casertace.net Organizzazione di Volontariato L'Albero Della Vita ODV Maddaloni - Ce. Organizzazione di Volontariato L'Albero Della Vita ODV Maddaloni - Ce · Original audio. - facebook.com facebook