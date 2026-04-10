Macron in visita a Roma passeggia in via del Corso e soccorre un anziano caduto su un gradino

Durante la visita ufficiale a Roma, il presidente francese è stato visto passeggiare in via del Corso, dove ha aiutato un anziano che era caduto su un gradino. L’evento si è verificato nel centro della città, mentre il leader francese si trovava nella capitale italiana per un incontro con rappresentanti locali. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La scena è stata osservata da alcuni passanti presenti nella zona.

Il presidente francese Macron soccorre un anziano caduto su un gradino in via del Corso. L’inquilino dell’Eliseo a Roma per il primo faccia a faccia con Leone XIV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Macron a Roma soccorre un anziano accasciato su un gradino: cosa è successoRoma, 10 aprile 2026 - Durante la sua visita non ufficiale a Roma, il presidente francese Emmanuel Macron ha soccorso un anziano accasciato su un...

Macron blocca tutto a Roma per soccorrere un anziano: cosa è successo in Via del CorsoEmmanuel Macron è in visita non ufficiale e sta facendo parlare per un gesto che ieri lo ha visto protagonista.

Temi più discussi: Macron a Roma: prima la visita a Sant'Egidio, poi cena in centro e passeggiata a sorpresa; Macron in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, poi faccia a faccia con papa Leone; Macron in visita a Roma, durante una passeggiata si ferma a soccorrere un anziano; Il presidente francese Macron in Vaticano da Leone XIV il 10 aprile.

Macron in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, poi faccia a faccia con papa LeoneMacron è atteso venerdì in Vaticano per il suo primo faccia a faccia con papa Leone in udienza in mattinata. Nel pomeriggio andrà in Vicariato in visita privata. Il presidente francese è protocanonico ... ansa.it

Emmanuel Macron e Brigitte in Vaticano, primo incontro con Papa Leone XIV: i temi in agendaIl presidente francese Emmanuel Macron ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV nel Palazzo apostolico: al centro del dialogo temi come pace, cooperazione internazionale e crisi umanitarie. notizie.it

Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto, in un post su X, "molto felice di incontrare Sua Santità papa Leone XIV". "Condividiamo la stessa convinzione: di fronte alle divisioni del mondo, lavorare per la pace è un dovere e un imperativo. La Franc - facebook.com facebook

Udienza privata con il Pontefice e colloqui con la Segreteria di Stato. E’ durata due ore circa la visita di Macron e della moglie in Vaticano #EuropeNews x.com