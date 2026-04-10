Macron blocca tutto a Roma per soccorrere un anziano | cosa è successo in Via del Corso

Durante una visita non ufficiale a Roma, il presidente ha interrotto il suo programma per intervenire in via del Corso, dove ha assistito un anziano in difficoltà. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno assistito a un gesto di solidarietà improvviso e diretto. L'intervento ha causato un temporaneo blocco del traffico nella zona, mentre il presidente si è fermato per aiutare la persona in difficoltà.

Emmanuel Macron è in visita non ufficiale e sta facendo parlare per un gesto che ieri lo ha visto protagonista. Il presidente francese, accompagnato dalla moglie Brigitte, infatti, ha interrotto la sua passeggiata lungo Via del Corso per prestare soccorso a un anziano che si era accasciato su un gradino lungo il tragitto. Dopo aver cenato nello storico ristorante Dal Bolognese di Piazza del Popolo, il leader francese stava attraversando una delle vie più iconiche della capitale quando ha notato l’uomo in difficoltà. Senza esitazione, ha bloccato tutto il suo staff e il folto corteo che lo accompagnava per intervenire personalmente. Il presidente ha immediatamente chiesto ai suoi medici personali di accorrere e di sincerarsi delle condizioni dell’anziano. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Macron blocca tutto a Roma per soccorrere un anziano: cosa è successo in Via del Corso Macron a Roma soccorre un anziano accasciato su un gradino: cosa è successoRoma, 10 aprile 2026 - Durante la sua visita non ufficiale a Roma, il presidente francese Emmanuel Macron ha soccorso un anziano accasciato su un... Roma, Macron interrompe il protocollo: soccorso d’urgenza a un anzianoIl presidente francese Emmanuel Macron ha interrotto una passeggiata privata per le strade di Roma il 9 aprile, fermandosi per prestare assistenza...