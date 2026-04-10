Durante una visita non ufficiale a Roma, il presidente francese ha assistito un uomo anziano che si trovava a terra su un gradino. L'episodio è avvenuto mentre l’ospite si trovava in città, e sono stati presenti testimoni che hanno assistito alla scena. Dopo aver soccorso l’anziano, il presidente ha proseguito la sua visita senza ulteriori problemi. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli aggiuntivi sull’accaduto.

Roma, 10 aprile 2026 - Durante la sua visita non ufficiale a Roma, il presidente francese Emmanuel Macron ha soccorso un anziano accasciato su un gradino. Dopo aver fatto tappa nello storico ristorante di Piazza del Popolo, ‘Dal Bolognese’, il presidente francese ha passeggiato per Via del Corso con la moglie Brigitte, accompagnato da un folto corteo. Ed è qui che Macron ha bloccato tutto il suo staff per prestare soccorso all’anziano fermo su un gradino lungo il tragitto. Il presidente francese ha chiesto ai suoi medici personali di aiutare l'anziano e di sincerarsi delle sue condizioni. Poco dopo Macron ha salutato l'uomo stringendogli la mano, ha scattato un selfie con alcuni connazionali, per poi riprendere la sua passeggiata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Macron a Roma soccorre un anziano accasciato su un gradino: cosa è successo

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