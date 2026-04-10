Una vignetta di Paolo Lombardi mostra carri armati parcheggiati come auto, un elicottero pronto sullo sfondo e un uomo con una valigetta in mano. La scena suggerisce un collegamento tra conflitto e interessi economici legati alla guerra. La rappresentazione visiva utilizza immagini simboliche per evidenziare un rapporto tra crisi armata e attività commerciali. La scena si svolge in un contesto che richiama il mondo militare e degli affari, senza ulteriori interpretazioni.

Treni fermi tra Firenze e Roma: nel weekend l’alta velocità va. piano piano Toscana, terra di arte, vino. e multe: cronache semiserie dalla primavera 2026 “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Macrì a Leonardo, la vignetta di Paolo Lombardi: “Finché c’è guerra c’è. business” Carri armati parcheggiati come fossero utilitarie, l’elicottero lì pronto e lui co’ la valigetta in mano: insomma, il quadretto s’è capito. Nella vignetta di Paolo Lombardi, la frase è di quelle che te fanno mezzo sorriso e mezzo pensà: “Finché c’è guerra c’è speranza”. Eh, speranza sì. ma pe’ chi sta dalla parte giusta della scrivania. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Macrì a Leonardo, la vignetta di Paolo Lombardi: “Finché c’è guerra c’è… business”

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