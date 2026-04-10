Ma l’Ue ci vuole morti prima di mollare le sue stupide regole

Recentemente, un responsabile dell’energia dell’Unione Europea ha dichiarato che, prima di poter sospendere il Patto di stabilità, è necessaria una recessione significativa. Anche un rappresentante dell’economia ha confermato questa posizione, sottolineando che ci vorrebbe una crisi economica grave prima di poter allentare le regole finanziarie vigenti. Queste affermazioni sono state rese note in un momento di particolare attenzione alle politiche economiche e energetiche dell’Unione.

Dopo Dan Jorgensen, responsabile comunitario dell’energia, pure Valdis Dombrovskis, «ministro» dell’Economia, spiega che per sospendere il Patto di stabilità occorre prima una «grave recessione. E non ci siamo ancora». È ora che il governo dia uno strattone a Ursula & C. «Le condizioni per attivare una clausola generale di salvaguardia per sospendere il Patto di stabilità sono di avere una grave recessione economica e attualmente non siamo in questo scenario». Poche idee e ben confuse, verrebbe da dire. Il guaio è che queste idee - sempre le stesse e confusamente pessime - costituiscono la bussola economicofinanziaria della Commissione europea, tant’è che da giorni Bruxelles manda i soliti «avvisi di navigazione». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ma l’Ue ci vuole morti prima di mollare le sue stupide regole Argomenti più discussi: Ma l’Ue ci vuole morti prima di mollare le sue stupide regole; Pena di morte in Israele, l'Ue: È un passo indietro; Raid israeliani in Libano, 254 morti in 24 ore: oltre 1.700 vittime dall’inizio di marzo. L'indignazione fine a se stessa del Governo Italiano; L’Albania vuole approvare 700 riforme lampo per aderire alla Ue entro il 2027, ma così la società civile non dorme sonni tranquilli. “Questo scontro è voluto da Dio, che vuole usare questo conflitto per eliminare i nemici del Suo popolo prima che inizi una nuova era”. Lo disse George W. Bush nel 2003 in una telefonata a Chirac. Eravamo nel nel mezzo della guerra in Iraq (600.000 morti tra - facebook.com facebook