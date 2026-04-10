A Piobbico si piange la scomparsa del dottor Ferruccio Martinelli, farmacista del paese, avvenuta a 86 anni. La sua morte ha suscitato un sentimento di tristezza tra i cittadini. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno espresso le condoglianze alla famiglia. La comunità si riunisce per ricordare il professionista e il suo ruolo nel paese.

Cordoglio a Piobbico per la scomparsa del dottor Ferruccio Martinelli (86 anni), farmacista del paese. Persona molto conosciuta e stimata da tutti si è sempre contraddistinto per la sua onestà, disponibilità e grande presenza soprattutto nel suo lavoro di farmacista che ha svolto per più di 50 anni: in paese si usava dire invece che vado in farmacia "vado da Ferruccio". Personaggio unico, dalla grande bontà, fu tra i fondatori del tennis club e del calcio Piobbichese. Grande appassionato di caccia alla penna, il destino ha voluto che anche il suo cane se ne sia andato 2 giorni fa. A tutti ha insegnato con i fatti un grande senso del dovere e che una stretta di mano vale più di qualsiasi altro documento e una parola data più di qualsiasi contratto firmato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto per la morte di Martinelli

Morte di Annabella Martinelli, il sindaco: "Speravamo in un epilogo positivo"“Abbiamo vissuto cercando di arrivare a un epilogo positivo che purtroppo non è arrivato”, ha detto il sindaco di Teolo, Valentino Turetta,...

Le cose che restano da capire sulla morte di Annabella MartinelliIl giorno, le cause e anche i motivi del decesso: queste sono le cose che restano da capire sulla morte di Annabella Martinelli.

HALLOWEEN! MARTINA MISSY E LEON!

Temi più discussi: Aosta in lutto per la morte di Leandro Enrico, il tipografo innamorato della vita; Lutto per la morte di Martinelli; Foro di Vercelli in lutto per la morte dell’avvocato Daniele Marcello, 45 anni; Bernezzo in lutto per la morte dell’ex assessore Anna Maria Serra.

Lutto per la morte di MartinelliA 86 anni se ne è andato lo storico farmacista dal paese. Il sindaco: Per noi era. una figura fondamentale. ilrestodelcarlino.it

Cassano delle Murge in lutto per il 19enne Giuseppe Castellaneta: proclamato il lutto cittadinoCassano delle Murge si unisce nel cordoglio per la morte del giovane Giuseppe Castellaneta, tra testimonianze di affetto, ricordi e la proclamazione del lutto cittadino. notizie.it

Napoli, lutto nel mondo forense: morto l'avvocato Edoardo Cardillo - facebook.com facebook

Specchia, lutto nel mondo della politica: muore a 49 anni l'assessore Emanuele Giangreco x.com