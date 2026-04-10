Lutto nel giornalismo | muore a 88 anni Ferdinando Terlizzi storico cronista casertano

È morto a 88 anni Ferdinando Terlizzi, noto cronista casertano, che ha lavorato nel settore del giornalismo per molti decenni. I funerali si terranno domani nella Chiesa dell'Annunziata di Sessa Aurunca. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto anche il ruolo di addetto stampa presso la Camera di Commercio Europea a Bruxelles. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dell'informazione locale.

I funerali domani nella Chiesa dell'Annunziata di Sessa Aurunca. Fu anche addetto stampa della Camera di Commercio Europea a Bruxelles. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Giornalismo casertano in lutto: è morto Ferdinando Terlizzi Lutto nel giornalismo: addio a Giovanna Casadio, cronista di RepubblicaE’ morta la giornalista parlamentare di Repubblica Giovanna Casadio , autrice di numerosi libri tra cui "Diario di bordo dei sindaci. GIORNALISMO IN LUTTO - Addio a Ferdinando Terlizzi, cronista arguto e penna raffinata11:15:41 Mondo del giornalismo casertano in lutto: è morto Ferdinando Terlizzi decano della professione sul nostro territorio, firma autorevole che ha dato lustro e prestigio in oltre mezzo secolo di ... casertafocus.net Addio a Ferdinando Terlizzi, maestro del giornalismo di Terra di LavoroSANTA MARIA CAPUA VETERE – La provincia di Caserta perde una delle sue voci più autorevoli e riconosciute del giornalismo. È scomparso Ferdinando ... casertakeste.it