A fine marzo, un uomo di 25 anni ha attraversato la circonvallazione di Reggio Emilia completamente nudo, scatenando il panico tra gli automobilisti. Durante l’episodio, ha danneggiato alcune vetture saltando sui parabrezza. L’evento ha attirato l’attenzione sulla sicurezza stradale e ha portato alla creazione di manifesti pubblicitari, mentre il Comune ha dichiarato che le immagini sono offensive e ha vietato l’utilizzo di quelle rappresentazioni.

Reggio Emilia, 10 aprile 2026 – A fine marzo un venticinquenne con problemi psichici aveva seminato il panico lungo la circonvallazione di Reggio Emilia, facendo jogging completamente nudo tra le automobili e danneggiandone alcune saltando sui parabrezza. Ora da questo fatto di cronaca – il video è diventato subito virale sui social e aveva scatenato il dibattito politico - Salvatore Cusimano, un ragazzo reggiano di 25 anni, noto grazie ad un profilo Instagram denominato Meme Reggiano che conta oltre 40mila followers, ha preso ispirazione per dare vita ad una campagna comunicativa per sollevare l’attenzione delle istituzioni sul problema della sicurezza in città, sempre più spesso teatro di episodi di criminalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’uomo nudo di Reggio Emilia ispira manifesti sulla sicurezza. Stop del Comune: “Offensivi”

Reggio Emilia, uomo nudo sale sulle auto e semina il panicoIn viale dei Mille, a Reggio Emilia, i passanti hanno assistito a una scena surreale: un uomo stava facendo jogging completamente nudo.

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La sindrome di Reggio. Di Maurizio Crippa Mentre Starmer ha vietato a Kanye West l’ingresso in Gran Bretagna per un concerto, Reggio Emilia, non contenta dell’umiliazione subita per il tramite del suo bravo sindaco, Marco Massari, zittito da Francesco A - facebook.com facebook

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