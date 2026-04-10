L’Unoaerre Industries S.p.A. è stata raffigurata su un francobollo emesso dallo Stato, un evento che ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti. La società, nota per la produzione di gioielli, ha così ottenuto un riconoscimento ufficiale, portando il nome di Arezzo in una vetrina internazionale. La scelta di rappresentare l’azienda su un francobollo evidenzia il valore e la rilevanza del settore orafa locale nel panorama nazionale.

O via, questa è roba da raccontalla al bar: l’Unoaerre Industries S.p.A. è finita addirittura sopra un francobollo dello Stato! Mica bruscolini eh. roba seria, di quelle che fanno dire “oh, ma allora s’era boni davvero”. Giovedì 9 aprile 2026 lo Stato italiano gli ha fatto tanto di inchino, infilando l’azienda aretina nella serie “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. Tradotto: tra i meglio che c’abbiamo, e un c’è manco da discutere. E ci sta tutto, perché questa ditta, nata nel ’26 qui ad Arezzo, un è solo una fabbrica: è un pezzo di storia nostra. Gente che da più di cent’anni lavora l’oro come si deve e l’ha portato in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - l’Unoaerre finisce pure sui francobolli, Arezzo fa scuola al mondo

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