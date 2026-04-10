In Italia, è possibile combinare gli studi universitari con l’attività sportiva, offrendo agli studenti la possibilità di mantenere vivo il sogno di competere a livello agonistico mentre frequentano l’università. Una realtà che permette di seguire un percorso accademico senza rinunciare alle proprie ambizioni sportive, grazie a strutture e programmi dedicati che facilitano questa doppia carriera.

Studiare all’università senza abbandonare il sogno sportivo: una doppia carriera è possibile anche in Italia. Lo documenta “AtleticaMENTE, il racconto della Dual career“, la mostra fotografica inaugurata ieri dall’ Università Milano Bicocca. Attraverso le immagini di 16 studenti-atleti, illustra il programma di Dual career dell’ateneo ed è esposta alla biblioteca del Campus Biomedico di Monza (Edificio U8 Asclepio, via Cadore 48). La Dual career è un percorso che garantisce una serie di benefit e servizi per conciliare impegni agonistici e studi universitari. Le credenziali per accedere sono molto selettive, nell’anno accademico 20252026 sono stati 19 gli ammessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Università dei campioni. Alla Bicocca sport e libri sono un sogno possibile

Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici: in Uganda arriva il progetto PrismaMilano, 5 marzo 2026 – L’Università Bicocca di Milano al servizio dei bambini malati oncologici dell’Uganda.

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L’Università dei campioni. Alla Bicocca sport e libri sono un sogno possibileLa mostra fotografica al palazzo U8 di Monza racconta la storia di 16 atleti. Sono i testimonial della Dual career rivolta ai giovani d’interesse nazionale. ilgiorno.it

L’Università Milano-Bicocca ‘si svela’: 1.500 iscritti a laboratori, lezioni aperte e attività di orientamentoL’ Università Milano-Bicocca si svela e si apre alla cittadinanza e al territorio. ‘L’Università siamo tutti. Anche tu’ è l’ iniziativa che il 19 e 20 marzo ha fatto vivere la comunità accademica ... ilgiornale.it

Andrea Giuricin, economista dei trasporti e docente alla Bicocca, spiega: «Prenotare un viaggio è una scommessa: se la guerra continua i prezzi cresceranno» - facebook.com facebook

La collina dei ciliegi alla Bicocca nel vecchio Borgo Pirelli a Milano è indubbiamente uno dei luoghi più caratteristici di Milano, soprattutto in primavera e in autunno. Ecco a voi alcune immagini. (foto andrea cherchi) x.com