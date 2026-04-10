L’Ungheria tra Serbia e Ucraina | gas e giochi di spie all’ombra del voto decisivo di Budapest

Da it.insideover.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ungheria si trova al confine tra Serbia e Ucraina, due frontiere che coinvolgono aspetti politici e energetici. Nella settimana che precede il voto decisivo a Budapest, sono stati segnalati movimenti legati alla fornitura di gas e attività di spionaggio. Il confronto tra il premier e il suo sfidante si avvicina, mentre la capitale si prepara ad un appuntamento elettorale considerato tra i più rilevanti per l’Europa nel 2026.

L’Ungheria è una frontiera dell’Unione Europea su due direttrici geografiche e una politica e tutte e tre sono state messe alla prova nella settimana cruciale per Budapest, che porterà al confronto tra Viktor Orban e Peter Magyar nel voto più importante per il Vecchio Continente nel 2026. Coinvolte, in quest’ottica, Serbia e Ungheria, i due Paesi con cui la frontiera di Budapest combacia con quelle esterne dell’Unione Europea. E le mosse di Aleksandr Vucic, presidente nazionalista di Belgrado e alleato di Orban, mostrano la cautela del Paese balcanico nel non volersi sbilanciare mentre l’Ungheria arriva al bivio tra la destra conservatrice e nazionalista di Fidesz, il partito del premier al potere dal 2010, e Tisza, la formazione popolare di Magyar. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Temi più discussi: L’Ungheria tra Serbia e Ucraina: gas e giochi di spie all’ombra del voto decisivo di Budapest; Serbia, Scoperto esplosivo vicino a gasdotto. L'opposizione ungherese accusa: False flag; Esplosivi a ridosso del gasdotto, Vu?i? avverte l’alleato Orban: lancio di accuse tra Mosca e Kiev; Serbia. Rinvenuti esplosivi presso il gasdotto per l’Ungheria, Orban sospetta l’Ucraina.

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