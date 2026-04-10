L' ultimo atto di altruismo avviata la donazione degli organi del 12enne risucchiato dall' idromassaggio

Nella notte tra giovedì e venerdì si è concluso il periodo di osservazione che ha portato alla dichiarazione di morte cerebrale di un ragazzo di 12 anni, rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in una vasca idromassaggio. In seguito a questa certificazione, i genitori del ragazzo hanno dato il loro consenso alla donazione degli organi, consentendo così di avviare le procedure di prelievo.