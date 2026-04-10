Lui al suo posto Cambio in Forza Italia si muove Marina Berlusconi

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci riguardo a un possibile cambio alla guida di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Si parla di un movimento interno al partito che coinvolge anche figure di rilievo, in un clima caratterizzato da attese e tensioni crescenti. La situazione sembra indicare un possibile riassetto della leadership, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

C’è un clima di attesa e di crescente tensione politica all’interno di Forza Italia, dove nelle ultime ore si moltiplicano le indiscrezioni su un possibile cambio al vertice del gruppo alla Camera. Nei corridoi di Montecitorio, infatti, prende corpo l’ipotesi di un avvicendamento che potrebbe ridisegnare gli equilibri interni del partito azzurro, con riflessi anche sui rapporti con la maggioranza di governo. >> Grande Fratello Vip, a poco dall’inizio la mossa di Pier Silvio Berlusconi. Inaspettata Al centro delle discussioni c’è la posizione di Paolo Barelli, attuale capogruppo e figura storicamente vicina a Antonio Tajani. Dopo l’informativa in Aula della premier Giorgia Meloni, nei capannelli del Transatlantico non si parla d’altro: il futuro della guida parlamentare di Forza Italia appare sempre più incerto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Forza Italia, rinviato colloquio Marina Berlusconi-Tajani, capogruppo Barelli punta a posto da sottosegretario - RUMORIl nodo della questione non è quando sarà l’incontro ma quali propositi e decisioni Tajani porterà al tavolo della presidente di Fininvest che ha in... Forza Italia, si allontana l’incontro tra Tajani e Marina BerlusconiComplici l’agenda fitta di impegni della presidente di Mediaset e le festività pasquali, ma anche l’infuocato clima geopolitico, si allontana... Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi Temi più discussi: Il Pd critica Forza Italia, ma poi vota Gasparri presidente della commissione Esteri; Forza Italia non cambia idea Avanti con Previde Massara; Forza Italia, Costa in pole per capogruppo Camera: verso incontro Tajani-Marina Berlusconi; Forza Italia litiga anche sulla Nazionale: cosa pensano Mulè, Barelli e Lotito di Gravina. Caos in Forza Italia, i senatori sfiduciano il capogruppo Gasparri. Al suo posto Stefania CraxiFuori Maurizio Gasparri, dentro Stefania Craxi. Dopo la sconfitta referendaria la famiglia Berlusconi impone il cambio ai vertici del gruppo di Forza Italia ... ilfattoquotidiano.it Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. Stefania Craxi scelta al suo postoIl senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, lascia il suo posto da presidente del gruppo parlamentare a Palazzo Madama del partito azzurro. «Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di ... milanofinanza.it La proposta è di Forza Italia, ma il centrodestra si divide: Lega e FdI non votano - facebook.com facebook Stefania Craxi: «Forza Italia è vicina ad aziende e lavoratori» x.com