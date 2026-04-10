L' sms sulla Tari non pagata | è allerta per la nuova truffa in Brianza

A Desio, in Brianza, sono stati segnalati alcuni cittadini che hanno ricevuto messaggi di testo in cui si chiedeva di rispondere a causa di un presunto problema legato alla tassa sui rifiuti non pagata. Il Comune ha avvisato che si tratta di una truffa in atto, e si consiglia di non fornire dati o rispondere a questi messaggi. La polizia locale sta monitorando la situazione per evitare ulteriori inganni.

È allerta massima per una nuova truffa che colpisce i cittadini e che sta circolando in Brianza. In questi giorni al Servizio Tributi del Comune di Desio sono infatti pervenute alcune segnalazioni da residenti che riferiscono di aver ricevuto un sms con la richiesta di rispondere per un problema. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: "Fate attenzione"Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a... Truffa sulla Tari tra Torino e Settimo: l’allarme dopo gli sms sospettiAllerta tra Torino e Settimo per sms truffa sulla Tari: i Comuni invitano a non richiamare numeri sospetti e usare solo canali ufficiali. torinofree.it Truffa via sms sulla Tari, scatta l’allarme a RiminiSecondo quanto riferito dall’amministrazione, i numeri da cui partono questi messaggi non risultano in alcun modo collegati agli uffici comunali e tutto ... chiamamicitta.it