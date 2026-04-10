Loveth Omoruyi è stata ospite dell’ultima puntata di Volley Night, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport. Nel corso della conversazione, ha parlato delle sue esperienze nelle ultime due stagioni a Chieri, descrivendole come traumatiche. Ha anche ricordato i momenti in cui si è sentita supportata, sia in Nazionale che a Vallefoglia.

Loveth Omoruyi è stata l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night in onda sul canale Youtube di OA Sport. La schiacciatrice della Megavolley Vallefoglia si è raccontata a 360 gradi tra passato, presente e futuro tra Serie A1 e Nazionale. La nativa di Lodi ha iniziato il suo racconto, ovviamente, dal fresco trionfo continentale in Challenge Cup. La compagine marchigiana, infatti, ha piegato il Panathinaikos Atene nella finale che ha visto il secondo capitolo in Grecia. Uno 0-3 che ha davvero regalato emozioni a non finire: “ Sicuramente un successo molto emozionante. La prima volta in Europa per la Megabox tra l’altro. L’obiettivo è stato raggiunto vincendo in casa loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Loveth Omoruyi: “Due stagioni traumatiche a Chieri. In Nazionale e a Vallefoglia ho sentito fiducia”

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